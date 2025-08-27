Шеф-повар и ведущий телеканала "Пятница" Александр Пушков приготовит авторское блюдо из любимого лука Ивана Грозного

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Шеф-повар, ведущий телеканала "Пятница" и гастропутешественник Александр Пушков приготовит авторское блюдо на основе лухского лука на фестивале "Лук-Лучок", который пройдет 30 августа в Лухе Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре развития туризма и гостеприимства региона.

"Одним из ярких событий фестиваля станет кулинарный мастер-класс от шеф-повара, ведущего телеканала "Пятница" и гастропутешественника Александра Пушкова. Он известен участием в популярных проектах "Гастротур", "Черный список. На кухне", "Адский шеф", "Молодые ножи. Новая кровь". По своему авторскому рецепту Александр Пушков приготовит мясной соус с лухским луком и другими овощами. Ассистентами шеф-повара станут победительница кулинарного реалити-шоу "Битва шефов" ивановка Татьяна Спицина и бренд-шеф ивановского ресторана "Библиотека" Алексей Нечаев", - рассказали там.

Отмечается, что в программе фестиваля также фермерская ярмарка, дегустация продукции местных производителей, исторические выставки, театрализованные выступления, народные игры и забавы, экскурсии. Музыкальную программу на фестивале представят именитые композиторы-аккордеонисты братья Бондаренко. Артисты исполнят для гостей знаменитые песни: "Очи черные", "Попурри в стиле Диско", "Танго О.Строка", "Яблочко" и другие композиции.

На территории земляных валов пройдет трактор-шоу, гости смогут поучаствовать в мастер-классе по вождению современных тракторов. Также можно будет увидеть военное ремесло и быт Древней Руси в рамках интерактивной программы, побывать в шатре князя, посетить выставку доспехов, кузницу и мастерскую кожевника, пострелять из лука и сплести канаты, увидеть реконструкцию поединков. Гостям также предложат узнать на выставках и экскурсиях о поселке и фестивале.

В центре добавили, что "Лук-Лучок" завершит летний событийный сезон в Ивановской области. Фестиваль организован центром развития туризма и гостеприимства региона при поддержке областного правительства и администрации Лухского района.

Лух является одним из самых древних поселений на территории Ивановской области, первое упоминание о котором было в 1404 году. Он построен по принципу города-крепости, на главной площади сохранился старинный храмовый ансамбль. Лух - родина самого ядреного сорта лука, без которого, по преданию, не обходилась ни одна трапеза Ивана Грозного. Здесь выращивали так много лука, что для возделывания грядок и прополки приходилось приглашать жителей соседних деревень.