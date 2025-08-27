В новый церковный округ вошли храмы семи населенных пунктов

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Селидовский церковный округ создан в составе Донецкой епархии для недавно освобожденных территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

В составе Донецкой епархии учрежден Селидовский церковный округ, ставший 22-м благочинием епархии, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира. В состав новообразованного Селидовского благочиния вошли восемь приходов. "Создание отдельного благочиния на новоосвобожденных территориях - важный шаг в развитии церковной жизни региона. Это позволит оптимизировать административное управление приходами, активнее развивать социальное, молодежное и миссионерское служение на территории округа, а также консолидировать духовные силы для решения общих задач и укрепления православной веры в сердцах людей", - сказано в сообщении на сайте.

В новый округ вошли восемь храмов населенных пунктов: Курахово, Горняк, Кураховка, Галициновка, Селидово, Украинск, Новогродовка. "Благочинным нового церковного округа назначен опытный священнослужитель - протоиерей Михаил Марчук. На плечи клирика лягут задачи по координации церковной жизни в округе, организации совместных богослужений и мероприятий, а также духовному окормлению и объединению приходов", - уточняется на сайте.