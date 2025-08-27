Правительство также обсудят на заседании исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2025 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит в основном экономические и социальные вопросы.

Речь пойдет, в том числе об исполнении бюджета, о статусе ветерана СВО для добровольцев, о поддержке субъектов МСП и о законодательных аспектах аккредитации дипломатов, пребывающих в Россию.

На заседании обсудят законопроект, который закрепит в законе право добровольцев, заключавших с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны РФ, на получение статуса ветерана и инвалида боевых действий. Помимо этого будет затронута инициатива, которая позволит обеспечить систему здравоохранения квалифицированными кадрами.

Члены кабмина обсудят на заседании исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2025 года, а также дотации для Республики Алтай и Еврейской автономной области на обеспечение первоочередных и социально значимых расходов.

О поддержке банков и бизнеса

На заседании также рассмотрят вопрос выделения ДОМ.РФ субсидий в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставной капитал. Мера поддержки направлена на возмещение разным организациям доходов, которые они недополучили по ипотекам, выданным в рамках льготных программ "Льготная ипотека", "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека".

Помимо этого, члены кабмина обсудят и распределение субсидий региональным бюджетам на господдержку малого и среднего предпринимательства на 2025 года и на период 2026 и 2027 годов.

Речь пойдет и о законопроекте, который упрощает процедуру постановки на налоговый учет иностранных организаций, которые открыли счета в российском банке. Согласно инициативе, такие организации не будут обязаны предоставлять в налоговые органы заявления и другие документы.

Члены кабмина также обсудят актуализацию регулирования аккредитации дипломатов и консулов, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории РФ, а также правового статуса выдаваемых аккредитационных документов.