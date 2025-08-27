Сначала малийцы будут начинать получать образование на родине, а после доучиваться в России, отметил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минобрнауки России совместно с соответствующими ведомствами Мали планирует начать работу над разработкой программ двойных дипломов в сентябре 2025 года. Об этом сообщил ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Программа двойных дипломов - это договоренность между университетами. Наша задача [Минобрнауки РФ] создать условия, чтобы эти договоренности могли состояться. Если мы сможем выстроить подготовку местных кадров таким образом, чтобы они начинали учиться у себя по согласованной с нашими университетами программе, а потом завершающие, допустим, два года получали образование уже здесь, в России, то это и будут программы двойного диплома", - сказал он.

Замминистра отметил, что Минобрнауки планирует начать обсуждение программ двойных дипломов с Мали в сентябре 2025 года. Планируется, что в нем примут участие министры образования государств зоны Сахеля.

По словам Могилевского, для такого сотрудничества российские вузы должны понимать, что на первом этапе студенты в стране-партнере получают образование достаточного уровня.