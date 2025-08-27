Причиной стал циклон

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением наблюдаются после циклона в Курильском муниципальном районе Сахалина. Энергоснабжение будет временно восстановлено через аварийные источники питания до улучшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета Константина Истомина.

"На данный момент специалисты отмечают перебои с электроснабжением: действует неполнофазный режим. Энергоснабжение будет временно восстановлено через аварийные источники питания до улучшения погодных условий, после чего начнутся полноценные восстановительные работы. Из-за сильного ветра в Курильске повреждены фасады нескольких домов, в селе Горное пострадала кровля технического здания. Как только стихия отступит, специальные службы оперативно приступят к ремонту", - сообщает Истомин.

Уровень воды в реках круглосуточно контролируют специалисты. "Эвакуировали и разместили в ПВР группу туристов из района Черный камень - все в полном порядке. Группа была зарегистрирована в областном МЧС и находилась под постоянным контролем", - написал глава муниципалитета.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области, сейчас влияние циклона на погоду в области ослабевает.