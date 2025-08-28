Руководитель НЦИП при президенте России считает, что повышение внимания к сохранению исторической памяти может привести к оформлению этих идей в некоем наднациональном соглашении или договоре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Задача сохранения исторической памяти в настоящее время выходит на уровень наднационального тренда, об этом свидетельствует инициатива президента США Дональда Трампа по восстановлению памятников. Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Сохранение исторической памяти сегодня - уже наднациональный тренд, это однозначно. Связано это с пониманием того, что историческая память - это та категория, которая позволяет любому, абсолютно любому государству ощутить себя суверенным. Ведь есть даже такое понятие, как исторический суверенитет, когда страна самостоятельно дает оценку своим приоритетам исторического развития, и мне сложно назвать сегодня какую-либо страну, которая сказала бы, что она не заинтересована в этом. То есть политика исторического суверенитета присуща абсолютно всем, и инициатива Трампа, безусловно, относится к их числу", - сказала она, комментируя решение президента США восстановить памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, ранее уничтоженный в ходе протестов 2020 года.

Руководитель НЦИП отметила, что именно такое обращение к исторической памяти с позиции исторического суверенитета сегодня отстаивает Россия и именно оно "присуще всему цивилизованному миру".

Малышева уточнила, что повышение внимания к сохранению исторической памяти в дальнейшем может привести к юридическому оформлению этих идей в некоем наднациональном соглашении или договоре. "Однако речь здесь прежде всего о понимании (ценности исторической памяти - прим. ТАСС), это - базис построения отношений в мире и основа коммуникации", - заключила она.