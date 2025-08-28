В селе на Сахалине открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП оборудован смотровым кабинетом, бытовой комнатой, архивом, аптечный пунктом, санузлом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Петропавловское на Сахалине. Раньше прием пациентов вели в здании сельского клуба, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В Петропавловском проживают в основном люди пенсионного возраста. Раньше прием пациентов проходил в приспособленных помещениях в местном клубе. Новый ФАП оборудован смотровым кабинетом, бытовой комнатой, архивом, аптечный пунктом, санузлом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работа ФАПа организована так, чтобы местное население своевременно проходило медосмотры, вакцинацию. За годы действия президентской программы в регионе открыто несколько десятков ФАПов и амбулаторий. В этом году в области их возводится рекордное количество - 11. Большая часть запланированных в этом году сельских медпунктов уже построена и открыта, начались приемы пациентов.

Петропавловское - село в Анивском городском округе Сахалина. В нем проживает около 350 человек.