Долг по платежам ранее был начислен за жилую площадь в Волгограде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой после погашения задолженности по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Исполнительное производство, открытое в связи с имеющейся задолженностью Исинбаевой по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, закрыто после погашения долга", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

У Исинбаевой ранее была задолженность в Волгограде по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи.

Исинбаевой 43 года, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - в помещении.

Согласно открытым данным, спортсменка живет на острове Тенерифе.