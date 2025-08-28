Сальдо считает, что водоканалы Херсонщины можно восстановить за год

Проекты и решения уже прорабатываются, сообщил глава региона

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Восстановление Северо-Крымского и Каховского каналов можно произвести за год при наличии стабильного финансирования. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Что касается Северо-Крымского и Каховского каналов: после восстановления водозабора, при наличии финансирования, их можно вернуть в полноценную эксплуатацию примерно за год. Проекты и решения уже прорабатываются", - сказал он.

Губернатор пояснил, что особенно важно восстановить ключевые участки Северо-Крымского канала, так как они пострадали сильнее всего. По его словам, по Каховскому каналу ситуация стабильнее: он уже сегодня в принципе готов к работе, но без ремонта использовать его нельзя. "Важно - не упустить время и заложить финансирование заранее. Если финансирование будет своевременным, мы уложимся в год. Это реальный срок для восстановления всей критической инфраструктуры", - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин, проводя встречу с Сальдо, указал на необходимость создания программы мелиорации в Херсонской области. По словам губернатора, в условиях отсутствия мелиорации аграрии региона в этом году собрали более 1,3 млн тонн урожая, а площадь пахотных земель составляет почти 2 млн га.