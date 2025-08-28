В Якутии издадут мемориальную книгу об участниках СВО

В нее включат воспоминания о 241 военнослужащем, сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета

ЯКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Мемориальная книга об участниках специальной военной операции (СВО) будет издана в 2025 году при поддержке Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Всего включены воспоминания о 241 военнослужащем, сообщили в пресс-службе вуза.

"Северо-Восточный федеральный университет издает республиканскую мемориальную книгу памяти "Вы нашей памятью хранимы и будете всегда живыми" об участниках специальной военной операции. Создание книги было инициировано в прошлом году вдовами и матерями, потерявшими своих близких. В первое издание, которое выйдет в этом году, включены воспоминания о 241 воине, запланированы еще несколько томов, - говорится в сообщении. - В книгу вошли тексты о Героях России Дмитрии Егорове, Петре Киприянове и участниках СВО из 32 районов Якутии. Издание книги также поддержал совет глав муниципальных образований республики".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, в сентябре планируется презентация книги.

Сбор текстов для книги был объявлен 1 марта. "Мы ожидали, что сможем собрать 60-90 воспоминаний, но каково было наше удивление, когда на объявление откликнулось около 250 родных, желающих рассказать о своих сыновьях, мужьях, братьях и друзьях. Мою просьбу помочь в издании книги памяти поддержали президент СВФУ Евгения Михайлова и родной университет. Это масштабное начинание - не просто дань уважения, а важный шаг к сохранению исторической памяти, которая играет ключевую роль в формировании патриотического сознания молодежи и укреплении единства нашего народа", - сказала автор идеи, старший преподаватель филологического факультета СВФУ Розалия Макарова. Ее супруг Виталий Макаров погиб 13 сентября 2024 года в населенном пункте Владимировка (ДНР).

Авторы издания продолжают сбор историй о погибших воинах-якутянах, их подвигах для следующих изданий книг.