При этом 38% родителей платят за них до 5 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют данные опроса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более половины несовершеннолетних россиян регулярно посещают спортивные секции. При этом 38% родителей платят за такие секции для детей до 5 тыс. руб. в месяц, а 21% опрошенных отметили, что для их детей занятия бесплатные. Об этом свидетельствуют данные проведенного компанией "Сберстрахование" и медиахолдингом Rambler&Co опроса (есть у ТАСС).

"В финансовом плане за год спорт стал доступнее - 21% участников опроса поделились, что для их детей занятия бесплатны, в 2024 это отметили только 15% респондентов. До 5 тыс. руб. ежемесячно на оплату секций тратят 38% опрошенных, 5-10 тыс. руб. - 21% россиян. Более крупные суммы - 10-20 тыс. рублей - платят 11% родителей, еще 9% - больше 20 тыс. руб.", - отмечается в материалах.

Согласно данным опроса, интерес к активному образу жизни среди несовершеннолетних остается на высоком уровне, 54% детей регулярно посещают спортивные секции. Из них 23% занимаются единоборствами: карате, дзюдо, тхэквондо и другими. Второе место по популярности у плавания и игровых видов спорта (футбола, баскетбола, хоккея, тенниса и других) - по 19%.

При этом танцы и спортивную хореографию выбирают 10% детей, гимнастику и легкую атлетику - по 8%, лыжи - 4%. Кроме того, вырос интерес у несовершеннолетних к киберспорту, который в прошлом году был включен в программу Олимпийских игр. Так, эксперты выяснили, что на профессиональном уровне киберспортом занимаются уже 3% детей, хотя годом ранее им интересовались лишь 1%.

"Больше половины (52%) юных спортсменов тренируются 1-2 раза в неделю, 32% - 3-4 раза, остальные 16% детей посещают секции еще чаще. При этом добираются они до места занятий зачастую самостоятельно пешком или на общественном транспорте (54%). Сопровождают детей 46% родителей, из них большая часть отвозят их на машине", - отмечается в материалах.

Эксперты выяснили, что для большинства респондентов главными причинами отдать ребенка в спорт остаются польза для здоровья (40%) и желание самих детей посещать секции (37%). Также среди преимуществ спорта 12% назвали развитие самодисциплины, еще 7% - возможность с пользой провести внеучебное время. Доля тех, кто водит детей на тренировки ради достижения высоких спортивных результатов, составляет всего 4%. "Это говорит о том, что многие родители ставят в приоритет комфорт детей, их интерес и удовольствие от занятий, а не достижения и заслуги", - говорится в опросе.

По данным "Сберстрахования", в компании от спортивных и бытовых травм застрахованы более 400 тыс. детей, что на 40% больше, чем годом ранее.