SuperJob: 50% россиян поддерживают запрет работать на госслужбе после эмиграции

При этом каждый пятый против того, чтобы для вернувшихся релокантов действовал запрет на работу в госорганах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Каждый второй россиянин поддерживает введение запрета на работу на госслужбе для вернувшихся в РФ релокантов, при этом каждый пятый против. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане, покинувшие Россию после начала специальной военной операции и решившие вернуться, не должны иметь возможности трудоустройства на государственной службе и в государственных компаниях.

"Каждый второй экономически активный россиянин (48%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. "Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет"; "Захотел - уехал, захотел - приехал, на мой взгляд, такие люди ненадежные", - комментируют опрошенные", - говорится в итогах исследования.

При этом против предложения высказался каждый пятый респондент (21%). Еще 30% затруднились ответить и отметили, что госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, а покидать страну и возвращаться в нее - это не преступление.