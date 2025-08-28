"Яндекс поиск": более половины россиян считают 1 сентября семейным праздником

При этом каждый четвертый опрошенный покупает своим детям дорогие подарки к началу учебного года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более половины россиян (60%) воспринимают 1 сентября как семейный праздник, каждый четвертый родитель покупает ребенку дорогие подарки. Об этом говорится в исследовании "Яндекс поиска" аналитики темы "Товары", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 60% родителей планируют потратить на подготовку к школе больше, чем в прошлом году. В среднем расходы составят 15 700 рублей на одежду, обувь и аксессуары и 25 500 рублей на мебель. Самые высокие траты ожидаются на технику: смартфоны, ноутбуки, планшеты и наушники - в среднем 31 100 рублей.

Большинство покупателей (84%) продолжают шопинг в течение всего сентября, а 40% - в первую учебную неделю. В среднем родители планируют приобрести товары из пяти категорий: одежда и обувь (92%), канцтовары (92%), рюкзаки и портфели (78%), товары для творчества (64%), а также техника - ноутбуки, планшеты и смартфоны. "Кроме того, август и сентябрь стали и временем интереса к мебели: 44% тех родителей, которые планируют покупку мебели, выбирают готовые комплекты мебели и модульные решения", - говорится в сообщении.

При выборе товаров родители в первую очередь обращают внимание на скидки и акции, качество, долговечность и натуральность материалов. Среди детей 70% школьников самостоятельно выбирают одежду, а 67% - канцтовары. Родители же чаще контролируют покупки мебели и техники, отмечают аналитики.

Большинство родителей (82%) отмечают, что могут порадовать ребенка покупкой новой косметики: старшеклассники интересуются такими товарами, как "крем для лица с photoshop-эффектом", тинты, удлиняющая тушь для ресниц и туалетная вода с ненавязчивым ароматом.

В опросе приняли участие 1 375 активных интернет-пользователей старше 25 лет с детьми, которые отправятся в 1-11-й класс в новом учебном году. Респонденты проживают в городах с населением более 100 000 человек.