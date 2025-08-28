Больше всего вырос спрос на перелеты в Марокко, Японию, Шри-Ланку, Францию и Египет, говорится в результатах исследования сервиса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россияне летом 2025 года отправились на самолете в 159 стран, больше всего за год вырос спрос на перелеты в Марокко, Японию, Шри-Ланку, Францию и Египет. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть у ТАСС).

"Всего путешественники посетили 159 стран - на две больше, чем прошлым летом. А самым активным месяцем для перелетов стал июль - 35% от всех летних бронирований", - рассказали эксперты.

Чаще всего клиенты сервиса летом 2025 года летали в Узбекистан - на него пришлось 23% от всех международных перелетов. Также популярными направлениями стали Турция (11%), Армения (10%), Грузия (6%), Киргизия (6%), Таджикистан (6%), Белоруссия (5%), Азербайджан (5%), Казахстан (4%) и Китай (3%). По итогам лета к прошлому году значительно выросла доля перелетов в Марокко (+70%), Японию (+60), на Шри-Ланку (+59), во Францию (+55), Египет (+45) и Китай (+33%).

По данным сервиса, средняя продолжительность путешествия за рубеж этим летом составила 12 дней, а больше двух недель туристы отдыхали в Японии, Черногории и на Шри-Ланке. В России туристы отдыхали в среднем около восьми дней. Самый долгий отпуск бронировали во Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ - 11 дней.

Внутри страны самым популярным направлением летом 2025 года традиционно стала Москва - 25% от всех внутренних перелетов. Также в топе Санкт-Петербург (13%), Сочи (10%), Калининград (4%), Махачкала (3%), Минеральные Воды (3%), Екатеринбург (3%), Казань (3%), Уфа (2%) и Самара (2%). Больше всего по сравнению с прошлым летом выросла доля перелетов в Горно-Алтайск (+66%), Петропавловск-Камчатский (+48%), Чебоксары (+45%), Киров (+44%) и Уфу (+15%).

Наиболее заметно средний чек бронирования авиабилетов к прошлому году снизился в Нижний Новгород (-9%), Сочи (-7%), Самару (-7%), Волгоград (-7%), Ульяновск (-7%), Челябинск (-6%), Уфу (-6%), Калининград (-5%) и Новосибирск (-4%). Среди зарубежных направлений заметнее всего подешевел перелет в Египет (-28%), на Кипр (-16%), в Черногорию (-13%), Германию (-13%), Францию (-9%), Белоруссию (-8%), Сербию (-7%) и Грузию (-7%), отметили в компании.

Путешествия с семьей

Доля семейных путешественников по внутренним направлениям выросла на 11% к прошлому году. Каждый десятый пассажир на летних каникулах отправился отдыхать с детьми. 18% от всех авиабилетов в Сочи пришлось на авиабилеты с маленькими отдыхающими. Другими популярными детскими направлениями стали Махачкала (14%), Грозный (13%), Геленджик (12%) и Калининград (11%), сообщили в сервисе.

Согласно исследованию, за рубеж с детьми отправился также каждый десятый, а чаще всего семейные пассажиры путешествовали в Таджикистан - 19% от всех авиабилетов по направлению. Также с маленькими отдыхающими отправлялись в Молдавию (16%), Вьетнам (14%), Таиланд (14%) и Турцию (14%).