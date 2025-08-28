В ДНР предложили упростить регистрацию бытовых земельных участков

Инициатива поможет снять нормативные препоны для оформления земли муниципалитетами

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Минимущества ДНР предложило упростить регистрацию земель бытового назначения, сообщил ТАСС и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"Мы разработали предложения и направили их на согласование в соответствии с постановлением правительства РФ №2501. В рамках него упростится процедура оформления земельных участков бытового назначения. В настоящее время ждем официальный алгоритм регистрации от Росреестра таких участков для дальнейшего предоставления в аренду без торгов", - сказал Дудник.

Он добавил, что речь идет о землях бытового назначения - под частные дома, гаражи, личные подсобные хозяйства и садовые товарищества. Инициатива поможет снять нормативные препоны для оформления земли муниципалитетами. Предложение обсуждалось на рабочей группе под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что новый механизм станет модульным для всего Донбасса и Новороссии.