На Кубани прогнозируют снижение температуры воды в Черном море

Причиной стал северо-западный ветер у побережья, сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Северо-западный ветер поднялся у побережья Краснодарского края, что в ближайшие дни может привести к заметному снижению температуры воды в курортных зонах Черного моря, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.

"В настоящее время на участке побережья от Керченского пролива и примерно до Туапсе начинается бора - поднимается северо-восточной ветер. Пока его скорость составляет 8-9 м в секунду, но в ближайшие два дня возможно усиление. На фоне боры, производящей сгон поверхностных вод от берегов Северного Кавказа [в более глубинную часть моря], возможен подъем к поверхности более глубоких и холодных водных масс", - сказал Сапожников.

Он уточнил, что сейчас температура поверхностного слоя воды у побережья Анапы и Новороссийска составляет 25 градусов, в Геленджикской бухте, у Дивноморского и в Архипо-Осиповке - 26, у Туапсе, Лазаревского, Сочи и Сириуса - плюс 27.

Однако, по его словам, бора может продержаться два-три дня. И хотя в конце недели ожидается улучшение погоды, сейчас практически невозможно с высокой степенью вероятности спрогнозировать состояние моря в прибрежной зоне на сентябрь. "Возможны шторма, которые оказываются способны поднять с глубины холодную воду, но их вероятность пока оценить трудно", - пояснил собеседник агентства.

При этом, добавил Сапожников, в текущих условиях вода в краснодарском секторе Черного моря довольно прозрачная - видимость достигает нескольких метров. Это связано с тем, что из-за отсутствия штормов и дождей, способствующих появлению питательной среды, пока не идет активного развития микроводорослей в прибрежных районах - и в ближайшее время такого не ожидается.

Кроме того, по его данным, не фиксируется у кавказского побережья и крупных скоплений медуз. "Бурного развития медуз в ближайшие недели не предвидится, но в случае штормов они могут аккумулироваться в бухтах", - отметил он.