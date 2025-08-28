Ректор Гнесинки: целевое обучение в творческих вузах применимо не везде

На раннем этапе сложно оценить потенциал будущего артиста, пояснил Александр Рыжинский

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Механизм целевого набора на бюджетные места не во всех случаях может быть использован в творческих вузах, сообщил ТАСС ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

"С механизмом целевого набора на бюджетные места Российская академия музыки имени Гнесиных знакома хорошо, равно как и другие ведущие творческие вузы нашей страны. В течение нескольких лет мы участвуем в нем и уверено можем сказать о том, что он приложим к нам лишь в некоторой степени", - отметил Рыжинский.

По его словам, ключевые творческие коллективы страны проводят конкурс на замещение вакантных позиций среди профессиональных музыкантов. "Для них целевая подготовка кадров попросту неприемлема, так как на раннем этапе (зачисление на первый курс) очень сложно оценить потенциал будущего артиста", - добавил ректор.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой расширить практику целевого обучения: сделать бюджетные места в вузах целевыми не только для студентов-медиков, но и для других сфер, где остро ощущается дефицит специалистов. Об этом парламентарий заявил ТАСС.