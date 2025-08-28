Также в Общественной палате считают, что на Дальнем Востоке и в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией эти выплаты должны составлять 1 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей необходимо начать индексировать, так как ее размер остается неизменным с 2019 года. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Россияне при рождении третьего или последующих детей могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечных жилищных кредитов (займов).

"Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отсутствием индексации субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка, которое с 2019 года остается на том же уровне - 450 тысяч рублей. Да, в некоторых регионах она увеличена до 1 миллиона рублей, но индексация не осуществляется", - сказал он.

Также Рыбальченко считает, что на Дальнем Востоке и в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского, эти выплаты должны составлять 1 млн рублей.