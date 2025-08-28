Малышева перечислила риски, которые несет всеобщее увлечение историей

К ним относятся фальсификация и упрощение, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост общественного интереса к истории сегодня достигает своего пика, однако всеобщее увлечение историей несет в себе риски фальсификации и упрощения. Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Я бы сказала, что рост интереса к истории сегодня достигает своего же пика. Сегодня история стала общедоступна. Это очень хорошо. Появилось в обиходе колоссальное количество и литературы, и исторических игр, и любых других современных форматов погружения в исторические события. Однако такое всеобщее увлечение историей влечет за собой определенные риски, которые связаны с тем, что абсолютно каждый чувствует себя историком", - сказала она.

Малышева уточнила, что массовый интерес к истории прекрасен "с точки зрения гражданского самосознания", однако "необходимо понимать, что, не будучи профессиональным историком, осознать порой очень сложные исторические перипетии в полном объеме невозможно".

По ее словам, отдельную опасность несет распространение массовой культуры и клипового мышления в отношении исторических фактов и событий. "Такое клиповое мышление как раз и несет риски, потому что оно в большей степени подвержено фальсификации и деструктиву. То есть [через него] осуществляется вкидывание в общественное пространство каких-то лжефактов, или событий, которые реально имели место быть, но оказываются вырваны из контекста, и поэтому приобретают совершенно другой смысл. И очень важно суметь понять, где информация правильная, где адекватно и правдиво поданы события, а где они нацелены на переформатирование сознания за счет фальсификации и нарушения причинно-следственных связей", - добавила историк.

Ключевой опасностью такого подхода к истории, по ее мнению, является "переформатирование в нужном русле" и "нивелирование" исторического сознания.

"Потому всеобщее увлечение историей и интерес школьников к ней требует очень большой ответственности со стороны профессиональных историков. Это мое глубокое убеждение. Потому что сегодня историческая память должна базироваться на глубоком академическом знании, это является залогом ее устойчивости и одновременно залогом нашего гражданского мировоззрения", - заключила Малышева.