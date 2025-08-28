Животные приехали в зоосад из парка "Малинки" Ростовской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Молодая пара бинтуронгов Тома и Тима впервые поселилась в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, который является филиалом Московского зоопарка в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Животные уже активно осваиваются в новом доме - просторном уличном вольере, созданном специально для них на территории основной экспозиции. В вольере для бинтуронгов созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: здесь есть высокие деревья и ветки, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты, находясь при этом на безопасном расстоянии", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Животные приехали в зоосад из парка "Малинки" Ростовской области, и самке, и самцу по два года. Бинтуронги - это млекопитающие семейства виверровых, их также называют кошачьими медведями. Это ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях. Они обитают в тропических лесах от Индии до Индонезии, включая острова Суматра, Ява, Калимантан и Палаван.

Характерная особенность этих зверей - цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность. Он помогает животным уверенно передвигаться по веткам, хвататься за них и висеть вниз головой во время еды. Кроме того, у животных острые, изогнутые когти. Основой их рациона являются фрукты, также они не прочь перекусить насекомыми, небольшими птицами и даже рыбой.