ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили после падения обломков БПЛА. Задержка четырех поездов - менее часа, сообщили в телеграм-канале Приволжской железной дороги.

На станции Петров Вал в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам. В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов, №244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки - менее часа", - сказано в сообщении.