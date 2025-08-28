Анна Боева рассказала, что ее дедушка Алексей Мосягин прошел всю Великую Отечественную войну и оказался в КНДР, куда позже привез свою жену и мать

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Журналист из России, заместитель директора ГТРК "Орел" Анна Боева намерена разыскать могилу своей прабабушки - матери советского офицера Алексея Мосягина, ветерана Великой Отечественной войны, участника Советско-японской войны, проходившего службу в КНДР.

"Из семейной истории я знаю, что мой дедушка Мосягин Алексей Сидорович, прошел всю Великую Отечественную войну и оказался в Северной Корее. Потом он туда привез свою супругу, свою маму. В 1948 году там родился мой отец Виктор Алексеевич. К сожалению, дедушка умер, когда мне было два года, и бабушка тоже умерла. Я их не застала. По рассказам мамы, отца, тети, прабабушка (фамилия - Мосягина) похоронена в Пхеньяне", - рассказала она ТАСС, отметив, что Мосягин служил в Пхеньяне с сентября 1945 по декабрь 1948 года. Затем с семьей переехал на Дальний Восток.

Боева добавила, что подробности службы деда в КНДР уточнить пока не удалось, так же как и узнать точное место захоронения прабабушки в Пхеньяне. В будущем она не исключила возможности поехать в КНДР для поиска могилы предка.

Девушка также рассказала, что ее дедушка и бабушка вернулись в СССР на Дальний Восток уже с маленьким сыном. А прабабушка, вероятно, будучи в преклонном возрасте, осталась в КНДР.

Алексей Сидорович Мосягин родился 20 ноября 1918 года в Орловской области. Вступил в ряды Красной Армии в 1939 году. Принимал участие в боях за Сталинград в составе 50-й тяжелой минометной бригады. Был комсоргом 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Затем служил в 179-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией", "За боевые заслуги".