Создание учебного отдела закрепят в концепции развития центра, сообщил замминистра здравоохранения республики Константин Масников

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф создаст учебный отдел, который займется обучением населения правилам оказания первой помощи, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения республики Константин Масников.

"Планируем начать с продолжения укрепления материально-технической базы и совершенствования штатной структуры, - сказал Масников. - В штате территориального центра медицины катастроф должен быть учебный отдел, должны быть специалисты, которые будут готовы и способны передавать свои знания гражданам республики, чтобы они где угодно не падали в обморок при виде крови, а могли оказать первую помощь при необходимости, будь то в автобусе, на улице".

Он добавил, что создание учебного отдела будет закреплено в концепции развития центра, которую разработают в 2026 году. "Мы сейчас прорабатываем этот вопрос в рамках имеющейся штатной численности. В комплексе это большой вопрос. Мы разработаем концепцию, подготовим ее и будем планомерно идти к достижению необходимых результатов", - сказал Масников.