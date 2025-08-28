Российский и китайский народы спасли будущее человечества, внеся решающий вклад в победу во Второй мировой войне, заявил помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в КНР и его участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне символизирует решимость двух стран защищать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщил 28 августа на брифинге помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй.

"Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне", - сказал он.

По его словам, 80 лет назад Китай и Советский Союз, являясь главными полями сражений Второй мировой войны в Азии и Европе, были главной опорой в борьбе против милитаризма и фашизма и понесли огромные жертвы. "Народы двух стран сражались плечом к плечу, поддерживая друг друга, спасли свои народы от гибели и будущее человечества, внеся решающий вклад в победу во Второй мировой войне", - заявил Хун Лэй.

В этом году, указал он, также отмечается 80-летие создания ООН. "В условиях изменчивой и нестабильной международной обстановки Китай и Россия как страны - основатели ООН и постоянные члены Совета Безопасности продолжат стремиться к сохранению авторитета ООН и международной справедливости, укреплять сотрудничество в рамках таких многосторонних платформ, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и других, воплощать в жизнь подлинный мультилатерализм и совместно открывать более светлое будущее для человечества", - сказал дипломат.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры целого ряда других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.