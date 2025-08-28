Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, фактически школы становятся социальными центрами в микрорайонах

БЕЛГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонт 15 школ в Белгородской области в 2025 году. В них создается новое пространство, позволяющее учебным заведениям становиться социальными центрами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Готовим наши школы - 15 в этом году капитально отремонтировано: 8 - город Белгород, где было самое тяжелое положение, школы находились в крайне неудовлетворительном состоянии, 4 школы - Губкинский округ, 2 - Белгородский район, 1 - Корочанский район. Мы не просто с вами ремонтируем школы, стены покрасили и привели детей - мы создаем новые пространства, фактически школы становятся социальными центрами в микрорайонах", - отметил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской области пройдут в онлайн-формате. По его словам, обучение в этих районах будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным. Он также отметил, что власти региона делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки.

Планируется, что частично в 56 школах в 8 приграничных муниципалитетах региона линейки пройдут в онлайн-формате, в остальных 482 школах в 14 муниципалитетах, включая Белгород, которые работали очно, праздник пройдет в традиционном формате. Как сообщил Гладков для того, чтобы максимально обезопасить детей, коллективы школ и детских садов, у глав должна быть возможность принимать быстрые и правильные решения.