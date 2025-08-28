Их ожидают в южных и центральных районах

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Формирование дождевых паводков ожидают в южных и центральных районах Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В связи с сильными и очень сильными дождями по территории южных и центральных районов Красноярского края ожидается формирование дождевых паводков", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на реках Туба, Кизир, Амыл, Оя, Кебеж, Мана - наблюдается рост уровня воды на 10-40 см. На реке Кебеж вода вышла на пойму. 28-29 августа возможны резкие повышения уровней воды на реках, выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, разлив малых рек и ручьев.