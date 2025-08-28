Он представляет собой небольшую материнскую станцию, в которую входит генератор сигналов, лабораторный блок питания и двухканальный цифровой осциллограф

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" на международном форуме "Технопром-2025" представили разработанный в вузе портативный стенд для изучения основ электроники для школьников и студентов. Вуз уже нашел индустриального партнера для вывода разработки на отечественный рынок, сообщил ТАСС в кулуарах форума директор научно-исследовательского конструкторско-технологического института биотехнических систем (НИКТИ БТС) вуза Дмитрий Шевченко.

"Мы создали портативный лабораторный стенд для изучения основ цифровой и аналоговой электроники для школьников и студентов. Его уникальность заключается в том, что с помощью него можно проводить разработку лабораторных работ по нескольким направлениям конкретно для нее. На сегодня уже готовы шесть лабораторных работ по основам электрофизики, схемотехники, полупроводниковым элементам, биполярным транзисторам и взаимодействию микроконтроллера и периферийных устройств. Такой комплекс разработок в первую очередь поможет обеспечить изучение электроники более наглядно и увлекательно", - сказал собеседник агентства.

Шевченко уточнил, что в ближайшее время вуз совместно с индустриальным партнером - компанией "Мгбот", планирует вывести стенд на отечественный рынок. С помощью него в перспективе в образовательных учреждениях будут проводиться лабораторные работы с практическим ознакомлением с современными электронными устройствами.

Стенд представляет собой небольшую материнскую станцию, в которую входит генератор сигналов, лабораторный блок питания, двухканальный цифровой осциллограф (измерительный прибор, который отображает на экране электрические сигналы в виде графика, показывающего изменение напряжения во времени).

Представитель ЛЭТИ отметил, что понимание принципов работы электронных устройств позволяет учащимся в будущем стать высококвалифицированными техническими специалистами. По этой причине важно создать инструменты, которые помогут молодому поколению не только изучать теоретические основы электроники, но и на практике ознакомиться с методами разработки современных электронных устройств.

О применении устройства

В вузах стенд позволит проводить лабораторные работы по таким направлениям, как радиотехника, инфокоммуникационные технологии и системы связи, конструирование и технология электронных средств, электроника и наноэлектроника, приборостроение, биотехнические системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, мехатроника и робототехника, управление в технических системах. В ссузах будут изучаться радиоэлектронные системы и комплексы, а в школах - электричество и магнетизм, а также электродинамика, основы электротехники.

По словам Шевченко, на данный момент готовы лабораторные работы, охватывающие основы электрофизики (закон Ома), основы схемотехники (простейшие аналоговые частотные фильтры), полупроводниковые элементы (диоды и транзисторы), биполярные транзисторы, а также взаимодействие микроконтроллера и периферии (кнопки, светодиоды и др.). Последняя лабораторная работа посвящена базовым навыкам программирования на микроконтроллере через комплекс программных средств для создания ПО, объединяющий в одном месте все необходимые для разработчика инструменты.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства".

