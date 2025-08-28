Некоторые поезда на Украине следуют с задержками до пяти и более часов

"Укржелдорога" сообщала, что железнодорожная инфраструктура в Винницкой области обесточена

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Несколько поездов на Украине следует с опозданием до пяти и более часов, сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") в Telegram-канале.

В частности, речь идет о маршрутах Одесса - Киев, Перемышль - Харьков и Львов - Харьков. Кроме того, несколько поездов, следующих из Киева, задерживается почти на два часа.

В ночь на четверг сообщалось о взрывах в Винницкой области. В "Укрзализнице" позже сообщили, что железнодорожная инфраструктура в Винницкой области обесточена. В связи с этим ряд поездов, в том числе из Киева, Львова и Одессы, будет курсировать с задержками. Уточняется, что некоторые составы будут следовать "в объезд поврежденного участка". Для тех поездов, которые уже находятся на этом участке, будут использованы тепловозы.

Компания также уточнила, что повреждена инфраструктура железнодорожного узла в Казатине Винницкой области. По данным пресс-службы, также зафиксировано возгорание в депо скоростных поездов.