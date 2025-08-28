В ЛНР с начала 2025 года трудоустроили более 30 ветеранов боевых действий

Это на 11 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Республиканский центр занятости населения Луганской Народной Республики с января нашел работу для более чем 30 ветеранов боевых действий, что на 11 человек больше по сравнению с семью месяцами 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

"За 7 месяцев 2025 года трудоустроен 31 ветеран боевых действий, что на 11 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что ветераны боевых действий трудоустроились на специальности электромонтера, главного специалиста, научного сотрудника, сторожа, электрогазосварщика, рабочего по благоустройству населенных пунктов, рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, контролера-кассира, инженера, водителя, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, лесничего и механика.

Ранее в Минтруде ЛНР сообщали ТАСС, что в целом Республиканский центр занятости населения с января нашел работу для 2,4 тыс. человек, включая жителей Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.