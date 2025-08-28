Их размер составит 100 тыс. рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Выплаты 100 тыс. рублей начнутся сегодня жителям Невельского района Сахалинской области, чье жилище затронул паводок, возникший после циклона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Проверил, как в Невельском районе организована помощь людям после циклона. Выплаты 100 тысяч рублей на первоочередные нужды начнутся уже сегодня. Поручил главе района также наладить выдачу стройматериалов людям, чье жилье нуждается в ремонте", - проинформировал он.

Ранее в администрации округа ТАСС сообщили, что из села Колхозное эвакуирован 21 человек, они размещены в ПВР. Ведутся работы по ликвидации паводка, дождь прекратился.

В Невельском округе введен режим ЧС муниципального уровня. Сильные дожди начались ночью 27 августа в 8 муниципалитетах Сахалинской области, сейчас влияние циклона на погоду в области ослабевает.