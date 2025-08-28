В Москве на День города запланировали почти 140 мероприятий

Гости праздника смогут посетить концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы для детей и взрослых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 140 различных мероприятий состоится в Москве на День города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва готовится отметить День города. 13 и 14 сентября запланировано 138 мероприятий - концертов, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей, мастер-классов для детей и взрослых", - написал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, праздничные мероприятия в 878-й день рождения столицы будут проходить на площадках в центре города и административных округах, в парках и учреждениях культуры. В частности, 13 и 14 сентября состоятся праздничные концерты на Поклонной горе, в которых примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования гостей ждет концерт артистов радиостанции "Дорожное радио" и его трансляция на телеканале "Звезда". Во второй день состоится патриотический фестиваль "Музыка гордых", посвященный Году защитника Отечества. Инициатор проведения - фонд Николая Расторгуева.

"ВДНХ приглашает на развлекательную программу вокруг фонтана "Дружба народов": 5 площадок с экранами и арт-объектами. Здесь пройдут музыкальные, литературные и поэтические спектакли,а также шоу "Кольца Москвы" с невероятными спецэффектами. Свою праздничную программу подготовят и московские вузы. К примеру, в РНИМУ им. Пирогова пройдет Пирогов Фест - гостей университета ждет захватывающее путешествие в мир науки, медицины и образования. А МФТИ организует FestTech в музее "Атом" на ВДНХ - фестиваль науки, технологий и юмора состоится в Москве уже в пятый раз. В этом году предусмотрено более 20 событий, в т. ч. ярмарка технологий, битва роботов и мастер-классы", - анонсировали в мэрии.

Также специальные программы для семей с детьми запланированы на Северном и Южном речных вокзалах. Они включают концерты, спортивные мероприятия, показ фильмов в кинотеатре под открытым небом, мастер-классы и угощения для детей.

13 и 14 сентября кинопарк "Москино"приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве" с участием знаменитых артистов. Песни о любимой столице споют более 20 известных исполнителей. Для гостей подготовлена насыщенная интерактивная программа с мастер-классами, научно-образовательными секциями, колокольным шоу, ярмаркой ремесленников, необычными фотозонами, автограф-сессиями с артистами и другими активностями.

Кинопоказы и цирк

"В День города гостей кинопарка "Москино" ждут представления цирка-шапито, вход на которые будет бесплатным. Также увидеть номера в исполнении лучших артистов цирка России можно будет в Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в саду им. Баумана состоятся кинопоказы фильмов "Я шагаю по Москве" и "Девушка без адреса", а также театрализованная программа от московского музыкального театра "На Басманной". Гости смогут посетить ретро ателье, мастер-класс по художественной графике и камерный концерт.

Всего мероприятия, посвященные празднованию Дня города, пройдут в 20 столичных парках. Гостей ждут концерты живой музыки, парная спортивная эстафета "Мы вместе", детская программа с аниматорами, творческие мастер-классы и познавательные викторины, а также иммерсивные исторические программы.

Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут и в столичных музеях. Будут организованы тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.