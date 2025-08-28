Спасатели продолжают работать

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Вода отошла от участков и домов в селе Колхозное Невельского района Сахалинской области, где ранее отмечался дождевой паводок. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Невельском районе, в селе Колхозное, все дома и приусадебные участки освободились от воды. Ее уровень в реке Казачке снижается. Позже начнутся работы по строительству временного моста", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что спасатели продолжают работу: доставляют продукты и перевозят население. За утро были переправлены свыше 50 человек. Также в район доставлены мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки помещений. В ПВР остаются восемь человек, работает оценочная комиссия.

Ранее в правительстве региона информировали, что паводок затронул 130 домовладений. В администрации округа ТАСС сообщили, что из села Колхозное эвакуирован 21 человек, они размещены в ПВР. Ведутся работы по ликвидации паводка, дождь прекратился. Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что жителям будут произведены выплаты в размере 100 тыс. рублей на первоочередные нужды.

В Невельском округе введен режим ЧС муниципального уровня. Сильные дожди начались ночью 27 августа в 8 муниципалитетах Сахалинской области, сейчас влияние циклона на погоду в области ослабевает.