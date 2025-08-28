Время ожидания составляет около четырех часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Почти 1 500 машин находятся в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи к 9:00 мск, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 450 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.

Очереди перед Крымским мостом обычно сокращаются к ночи и в течение нескольких часов в сутки ожидания перед проездом нет. Однако, с утра 27 августа скопление машин перед мостом только увеличивается: если на 7:00 мск в среду в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи насчитывалось 615 транспортных средств, то в ночь на 28 августа - более 1 тыс.