Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности жителей региона

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Самарская область подверглась атаке БПЛА, в связи с чем вводились временные ограничения в работе аэропорта Курумоч, была ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

"В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета", - написал губернатор.

Он призвал граждан воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях. Сейчас работа аэропорта восстановлена, угрозу атаки БПЛА сняли в 08:38 (07:38 мск).