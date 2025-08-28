Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что отдельное внимание уделят безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дальнейшей цифровизации планируют обсудить в Госдуме в ноябре. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Искусственный интеллект - это набор алгоритмов, инструментов и баз данных. Он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы. Важно помнить об этом, пользуясь такими сервисами в жизни. В ноябре планируем обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации. Отдельное внимание и контроль - безопасности и защите граждан от негативных последствий использования нейросетей", - написал Володин в Max.

Он отметил, что в последние месяцы из СМИ все чаще становится известно о случаях, когда искусственный интеллект вместо помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, предлагал им решения, не соответствующие этическим и правовым нормам. "Это, к сожалению, стало приводить к печальным последствиям. Несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью", - отметил председатель Госдумы.

По словам Володина, разработчики нейросети, чтобы исправить ситуацию, планируют интегрировать в нее "функцию родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, прямой вызов экстренных служб". "Правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей", - подчеркнул он.

"Происшедшее показывает - излишняя цифровизация, отсутствие контроля могут нести опасность и вред. Далеко не на все вопросы можно и нужно искать ответы в нейросетях", - отметил Володин.