В ДНР в полевом госпитале бойцам проводят УЗИ и рентгенодиагностику

Это позволяет оценить тяжесть состояния, принять правильное решение и оказать квалифицированную помощь, сообщил начальник военно-полевого госпиталя

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Врачам передовой медицинской группы в полевом госпитале недалеко от передовой удается оперативно и точно оценивать состояние поступающих к ним раненых военнослужащих благодаря УЗИ, лаборатории и другим инструментам диагностики. Об этом ТАСС рассказал начальник военно-полевого госпиталя с позывным Сто третий.

"Поступают сюда военнослужащие по эвакуации. Необходимое диагностическое оборудование на этапе передовой медицинской группы, оно присутствует. Это рентгенодиагностика, ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика. Необходимый минимум, который нам позволяет оценить обстановку, оценить тяжесть состояния, принять правильное решение и оказать квалифицированную медицинскую помощь", - рассказал офицер.

Когда в госпиталь поступают раненые, продолжил он, в первую очередь медики проводят первичную диагностику. "После первичной диагностики бригадами специалистов принимается решение о дальнейшей тактике лечения. Либо его завозят, соответственно, в оперблок, где оперируют, либо сначала стабилизируют", - отметил он.