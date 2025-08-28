В Екатеринбурге введут бесплатный проезд для школьников в наземном транспорте

В метро стоимость проездного билета на месяц составит 200 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Проезд в наземном общественном транспорте станет бесплатным для всех школьников Екатеринбурга с 1 сентября 2025 года. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста - с 7 до 18 лет - в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей", - написал он.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что Екатеринбург станет первым и единственным городом России, где такая мера распространится на всех школьников. Для получения бесплатного проезда школьнику необходимо будет предъявить справку из образовательной организации или электронную карту учащегося. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, власти решают, вопрос о бесплатном проезде в метро для школьников. Отмечается, что сейчас обсуждается вопрос о скидке на поездки в подземном транспорте.

Паслер отметил, что поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову проработать все организационные моменты, связанные с бесплатным проездом школьников. "Это и работа межмуниципального трамвая, и проезд в общественном транспорте Екатеринбурга организованных групп школьников из других городов области, и многое другое. Все это необходимо учитывать. Механизм предоставления льготы должен быть разумным и понятным", - подчеркнул он.

Работа по развитию общественного транспорта, повышению безопасности дорожного движения ведется во всех муниципалитетах региона, закупается транспорт и проходит ремонт дорог. Всего к началу учебного года в Свердловской области обновили более 170 км дорог, ведущих к школам. Отдельное внимание уделили состоянию школьных автобусов, обустройству дорожных переходов и их освещенности. "Когда речь идет о безопасности и комфорте детей, все вопросы - приоритетны", - добавил Паслер.