МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти 80% россиян уверены, что библиотеки необходимы и их не заменит информация в интернете. Таковы данные опроса Российского общества "Знание" и аналитического центра ВЦИОМ, в котором приняли участие 4 тыс. россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в более чем 80 регионах страны.

"Большинству россиян по-прежнему нужны библиотеки: 78% опрошенных считают, что их не заменит информация в интернете. Востребованы библиотеки и у современных школьников, среди которых мнение о необходимости библиотек поддерживают практически две трети опрошенных (60%)", - говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Опрос также выявил полярность мнений у людей разных возрастов: они по-разному оценивают читательский интерес среди современных школьников.

"Вместе с тем распространено мнение, что с каждым годом ученики читают все меньше (73%) - так взрослые респонденты сравнили свой опыт с современными школьниками. И чем дальше россиянин от молодежного возраста, тем критичнее он настроен", - говорится в итогах опроса. Среди россиян в возрасте 36 лет и старше это мнение поддерживает большинство (81%). Среди 18-35-летних россиян эта доля, напротив, составляет только половину (51%).

По мнению опрошенных в возрасте от 18 лет, помимо учебной программы школьник должен прочитать в среднем 16 книг в год. Сами школьники готовы читать, но в меньшем объеме - в среднем 13 книг в год.

Почти половина российских школьников в возрасте 14-17 лет за первые 2 месяца летних каникул успела прочитать не более 3 книг (47%). Еще треть школьников проигнорировала летнее чтение - не прочитала ни одной книги (32%). "Причем мальчики оказались менее дисциплинированы - среди них доля тех, кто ничего не прочитал летом, была выше, чем среди девочек: 38% против 25% соответственно. Школьники, проживающие в селах, чаще столичных (жителей Москвы и Санкт-Петербурга) сверстников признавались, что пока не прочитали ни одной книги за лето: 37% против 26% соответственно", - отмечается в исследовании.

Интерес к чтению

Большинство россиян согласны, что необходимо повышать интерес школьников к чтению, однако предпочтения взрослых и школьниках касательно способов, как именно это сделать, отличаются. Для россиян в возрасте от 18 лет и старше основные способы сводятся к проведению встреч с писателями (38%) и проведению литературных кружков, клубов, квестов (34%). Школьники считают, что повышать интерес их ровесников к чтению преимущественно необходимо за счет продвижения чтения в социальных сетях (48%), развития электронных библиотек (39%) и предоставления скидок на книги в магазинах (36%).

"Наше совместное исследование с ВЦИОМ показало: 78% россиян нужны библиотеки, и даже среди школьников почти две трети считают их востребованными. Это хороший сигнал <…>. Мы в обществе "Знание" присоединились к работе по повышению читательского интереса в школах, запустили несколько конкурсов, которые поддержат педагогов-библиотекарей, позволяет выявить и масштабировать лучшие практики. Уверен, что эта работа даст эффект, и книга, чтение станут частью жизни для еще большего количества людей", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.