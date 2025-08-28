Мониторинг будет осуществляться и в сфере майнинговой деятельности, правового статуса майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мониторинга правоприменения в сфере противодействия мошенничеству с банковскими инструментами, сообщает пресс-служба кабмина.

"В 2026 году МВД, Минюст, Минфин, Федеральная служба судебных приставов, Росфинмониторинг и ФСБ при участии Следственного комитета и Банка России оценят применение законодательства о противодействии мошенничеству с использованием банковских инструментов. С такой инициативой выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг будет осуществляться и в сфере майнинговой деятельности, правового статуса майнеров и лиц, организующих деятельность майнинг-пулов. Выполнение этой задачи ляжет на МВД, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, ФНС и Росфинмониторинг, также при участии Следственного комитета РФ и Центробанка.

Помимо этого, Минюсту, Федеральной службе судебных приставов России и Роскомнадзору предстоит "оценить правоприменение в сфере ограничения доступа к распространяемой в интернете информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию". Инициатором мероприятий выступил Роскомнадзор.

План также содержит в себе пункт оценки регулирования организации и функционирования особо охраняемых природных территорий. "Это зона ответственности Минприроды и Росприроднадзора. С инициативой о проведении мониторинга действующих норм выступила Генеральная прокуратура, а также Орловский областной Совет народных депутатов и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа", - указано в сообщении.

В кабмине пояснили, что план мониторинга правоприменения заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы работают на практике. В зависимости от результатов этого мониторинга власти будут решать, в какой именно части необходимо урегулировать законодательные нормы в той или иной сфере. План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов и утверждается распоряжением правительства.