Аграрные классы представляют собой образовательные программы с углубленным изучением биологии, физики, химии и профильной математики, направленные на подготовку школьников для работы в агропромышленном комплексе

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены создать в 2027 году 41 агрокласс. Об этом в рамках форума "Технопром-2025" сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в стране будут созданы специальные аграрные классы. Такие агроклассы представляют собой специализированные образовательные программы с углубленным изучением биологии, физики, химии и профильной математики, направленные на базовую подготовку школьников для работы в агропромышленном комплексе страны.

"Сейчас начатый федпроект "Кадры для АПК" - для нас это точное подспорье, где будет построено бесшовное агро-образование, начиная с детского садика, школы и далее средне-профессиональное образование, высшее профессиональное образование. <…> Уже сейчас, согласно этому федпроекту мы определили четыре муниципальных образования, <…> и агроклассы будут создаваться. <…> Ну а на 2027 год более амбициозная задача - со всеми агро-образовательными учреждениями, со всеми нашими сельхозтоваропроизводителями, <…> нам нужно будет создать 41 класс, такие мы ставим себе задачи", - сказал Шинделов.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.