Предполагается, что новый участок действующей линии пройдет через районы Кунцево и Можайский

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Филевскую линию Московского метрополитена планируется продлить в Сколково, новый участок может пройти через районы Кунцево и Можайский. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице рассматривается проект строительства линии метрополитена, которая пойдет вдоль Сколковского шоссе.

"Планируется продление Филевской линии в Сколково. На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций. Предполагается, что новый участок действующей линии пройдет через районы Кунцево и Можайский", - пояснили в пресс-службе комитета.

Также Собянин сообщал, что в ближайшие 10 лет в столице планируется открыть 60 новых станций метро. По его словам, до 2030 года планируется построить около 30 станций, еще столько же появится в последующие пять лет.

По его словам, сейчас метростроение продолжается "в спокойном режиме" - ведется строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий. Кроме того, возводятся станции "Гольяново" и "Печатники". В среднем столица будет прибавлять около шести станций в год, уточнил мэр.