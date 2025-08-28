WP: МВБ США запретило получателям своих грантов помогать нелегальным мигрантам

Речь идет о гуманитарных организациях, в том числе об Американском Красном Кресте и Армии Спасения, которые предоставляют продовольствие, временное жилье и психологическую помощь пострадавшим от стихийных бедствий

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приняло решение запретить некоммерческим и религиозным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь жертвам стихийных бедствий и при этом получают финансирование от ведомства, тратить средства на поддержку пострадавших нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на обновленные внутренние документы министерства сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, речь идет о широком спектре гуманитарных организаций в США, в том числе об Американском Красном Кресте и Армии Спасения, которые предоставляют продовольствие, временное жилье и психологическую помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Эти организации получают финансовую поддержку по линии МВБ для реализации своих программ помощи наряду с другими источниками доходов. Теперь, согласно обновленным требованиям, они должны будут проверять миграционный статус лица, которому намерены оказать помощь. В случае обнаружения нелегального мигранта они обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы. Более того, правила обязывают некоммерческие организации делиться соответствующей информацией о получающих помощь лицах со Службой гражданства и иммиграции США и с правоохранителями. Строгие нормы также предполагают, что если финансирование было выделено для дальнейшего распределения правительству штата или другому ведомству, они также обязаны следить за соблюдением новых требований.

Опрошенные WP некоммерческие организации указывают, что требования МВБ значительно затруднят процесс оказания гуманитарной помощи наиболее уязвимым при стихийных бедствиях слоям населения. Более того, это может оттолкнуть тех или иных лиц от обращения за поддержкой в гуманитарные организации. По их мнению, подобный подход может также нарушать нормы американской конституции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.