Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Энергетики Владивостока провели тщательное обследование кабельных линий связи, питающих подстанции острова Русский и материка, перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ). Проверка подтвердила надежность инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"Были обследованы все кабельные участки линий электропередачи на Русском острове и в материковой зоне Владивостока. Сделано это для того, чтобы Восточный экономический форум прошел без накладок по части электроснабжения. Проверки показали надежность инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Форум организован Фондом "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.