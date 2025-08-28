"МТС Медиа" рассказал, чем занимались россияне летом

Они смотрели комедии, слушали рэп и чаще ходили на концерты, следует из исследования аналитиков холдинга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Летом 2025 года россияне предпочитали смотреть комедии и мультфильмы, слушали поп-музыку и рэп и чаще ходили на концерты. К таким выводам пришли аналитики холдинга "МТС Медиа", результаты исследования есть в распоряжении ТАСС.

Так, по данным онлайн-кинотеатра Kion (входит в "МТС Медиа"), самыми востребованными жанрами в кино стали комедии, детская анимация, драмы, боевики и триллеры. Активнее всего фильмы и сериалы смотрели жители Москвы и области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей. В основном зрители предпочитали смотреть фильмы и сериалы онлайн в будни (60%), при этом летом пользователи больше проводили время на платформе днем (до 18 часов), чем вечером.

Лидерами по количеству летних культурных мероприятий стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск, а по продажам билетов - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. По данным МТС Live, на летние концерты россияне приобрели на 26% больше билетов по сравнению с летом 2024 года.

В топ предпочтений слушателей "МТС Музыки" вошли поп-музыка, рэп, танцевальная музыка, электронная музыка и русский рок. Главным артистом лета по количеству прослушиваний стал Macan, главной артисткой - Zivert, а лучшей группой оказалась башкирская Ay Yola. Треком этого лета аналитики назвали совместный сингл Macan и Басты "Пусть Бог будет рядом с твоими планами".

Исследование также показало, что летом читательская активность выросла на 18% по сравнению с весенним периодом. Самым "читающим" месяцем оказался июль: на него пришлась пиковая доля чтения книг на сервисе "Строки" (51,35%), на июнь пришлось 48%, на август - 31,85%. Среди жанров выделились фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классическая литература. Больше всего книги в сервисе читали пользователи из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самыми востребованными книгами сезона стали роман "Четвертое крыло" Ребекки Яррос, ее же книга "Железное пламя", "Граф Аверин. Колдун Российской империи" Виктора Дашкевича, романы Хлои Уолш "Удержать 13-го" и "Зацепить 13-го". В аудиоформате лидировали те же произведения: "Железное пламя" и "Четвертое крыло" Ребекки Яррос, "Лес" Светланы Тюльбашевой, озвученный Григорием Перелем и Анастасией Шумилкиной, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд в озвучке Давида Ломова и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова в озвучке Леонида Ярмольника.

О холдинге и исследовании

Холдинг "МТС Медиа" создан в 2024 году и объединяет онлайн-кинотеатр Kion, сервисы "МТС Музыка" и "Строки", компанию МТС Live, музыкальную компанию полного цикла "МТС Лейбл " и студию Kionfilm. Совокупный охват аудитории холдинга - 29,2 млн пользователей.