Методической основой стали рекомендации по проведению в дошкольных учреждениях учений и тренировок для отработки действий в случае террористической опасности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Учения сотрудников охраны и работников образовательных организаций начались в России. При этом в дошкольных учреждениях они будут проводиться впервые, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Впервые на общероссийском уровне к учению привлекаются работники и охрана дошкольных образовательных организаций. Методической основой стали рекомендации по проведению в детских садах учений и тренировок для отработки действий в случае террористической опасности", - поделился министр.

Глава ведомства также отметил, что в августе Минпросвещения направило рекомендации в субъекты Российской Федерации. Тем же письмом, по его словам, направлены программа и методические рекомендации для подготовки детей дошкольного возраста к действиям в условиях различных видов террористической опасности.

"Эти документы разработаны с учетом возрастных психофизиологических особенностей дошкольников, и применение новых методик позволит привлекать воспитанников детских садов к учениям без риска нанесения им психологической травмы", - отметил глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что большую организационную работу в ходе подготовки учения провели Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардия, НАК, региональные исполнительные органы в сфере образования, антитеррористические комиссии и территориальные органы силовых ведомств.

"Наличие в школах технических средств и сотрудников охраны способны обеспечить лишь базовый уровень защиты. Они формируют фундамент безопасности образовательных учреждений. Но для достижения максимального эффекта необходимо регулярное обучение руководителей и педагогов действиям в нештатных ситуациях, а также отработка вопросов взаимодействия экстренных служб", - в свою очередь сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Впервые подобная тренировка прошла два года назад и проводится ежегодно в преддверии 1 сентября.