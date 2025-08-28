Впервые акцию поддержит телебашня в Иркутске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) включит архитектурно-художественную подсветку телебашен в честь Дня знаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Останкинская телебашня покажет праздничный ролик с надписью "1 сентября - День знаний" на фоне звенящих колокольчиков, воздушных шаров и листопада. Впервые акцию поддержит телебашня в Иркутске - 1 сентября состоится торжественный запуск ее новой подсветки: в честь праздника на башне появится поздравление "С Днем знаний!" на фоне переливов в цветах осени. В Воронеже на медиафасаде башни покажут силуэт читающей старшеклассницы, в Братске - картинки из школьной жизни, в Благовещенске - надписи "Здравствуй, школа!", "С новым учебным годом!" - сказал собеседник агентства.

Изображения портфелей, глобуса, книг и других школьных принадлежностей также включат на башнях и мачтах Биробиджана, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Казани, Калининграда, Костромы, Майкопа, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Симферополя, Смоленска, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.