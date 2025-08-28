Ему было 65 лет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель управления "А" ЦСН ФСБ РФ Герой России Валерий Канакин умер на 66-м году жизни, сообщили ТАСС в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович", - сказали в организации.

Канакин родился 5 мая 1960 года в Пензенской области. В 1982 году после окончания учебы в спецшколе КГБ поступил на службу в органы госбезопасности. В "Альфу" был зачислен двумя годами позже.

Проходил службу в Афганистане и на Северном Кавказе. Участвовал в освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане. Звезду Героя России получил из рук Владимира Путина в 2005 году. В 2019-2023 годах был президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"Светлая память о Валерии Владимировиче Канакине навсегда останется в наших сердцах", - добавили его коллеги.