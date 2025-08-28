Литва передала Украине крупнейшую партию машин скорой помощи

Украинская сторона получит 23 автомобиля различной технической комплектации

ВИЛЬНЮС, 28 августа. /ТАСС/. Крупнейшая с начала осуществления гуманитарных поставок партия машин скорой помощи передана Литвой Украине. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи балтийской республики.

"Коллегам из Харьковской и Херсонской областей направлены 23 автомобиля скорой помощи различной технической комплектации. Это крупнейшая поставка такого рода", - говорится в сообщении.

Машины на Украину перегонят представители принимающей помощь стороны. Для этого в Литву направлена группа водителей.