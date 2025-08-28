Автопоезд "Россия - моя история" в "Артеке" принял 18 тыс. человек

Экспозицию посетили дети из более чем 60 стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Более 18 тыс. человек, в том числе дети из более чем 60 стран, посетили автопоезд "Россия - моя история" за время работы в Международном детском центре "Артек", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В Международном детском центре "Артек" завершил свою работу второй мультимедийный автопоезд "Россия - моя история". Экспозицию посетили более 18 тыс. человек, из них более 16 тыс. детей из России и более чем 60 стран. На выставке особое внимание уделено героизму и самоотверженности российского народа в переломные моменты истории, а также вкладу выдающихся деятелей науки, культуры и искусства в развитие страны", - рассказала представитель проекта, добавив, что далее автопоезд отправится в ДНР.

Она уточнила, что автопоезд прибыл в "Артек" 5 мая, примерно за месяц до 100-летия детского центра. "Команда автопоезда тщательно готовилась к юбилейной дате и на празднике представила интерактивные площадки в тематическом кластере "Будущее: путь к новым вершинам". Здесь артековцы совершали VR-путешествия в Кремль и Центр подготовки космонавтов, знакомились с дополненной реальностью на выставке "Херсонес" и учились управлять бионическими роботами Альфой и Акселем", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, экскурсанты могли пообщаться с цифровыми двойниками великих исторических личностей: от Нестора Летописца и Петра Великого до снайпера Людмилы Павличенко и конструктора Сергея Королева. Новая интерактивная экспозиция позволила им присоединиться к созданию пути "из варяг в греки", поучаствовать в морских сражениях времен Петра I и даже собрать ракету "Союз".

Собеседница агентства добавила, что команда мобильных исторических парков "Россия - моя история" инициировала акцию "Самолетик дружбы", которая объединила два крупных детских центра страны - "Артек" в Крыму и "Смену" в Краснодарском крае, где этим летом работал еще один автопоезд проекта. Ребята из "Смены" запустили в небо десятки бумажных самолетиков в цветах триколора с пожеланиями для артековцев, продемонстрировав, что дружба и единство не знают расстояний.

"Россия - моя история" - масштабный выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Он берет начало в 2013 году, когда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Передвижной исторический парк создан по поручению президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Минпросвещения России. Первый автопоезд запущен сенью 2024 года, второй, который сейчас работал в "Артеке" - в феврале 2025 года.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия проходят в России и за рубежом.