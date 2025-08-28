В Новой Москве начали реконструкцию крупной канализационно-насосной станции

Обновленное оборудование обеспечит перекачку до 5 тыс. куб. м. сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики им. 1 мая" в ТиНАО. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали реконструкцию канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики им. 1 мая", результатом станет увеличение ее мощности и энергоэффективности", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что в рамках проекта построят новую станцию, которая обеспечит перекачку до 5 тыс. куб. м. сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели.

"В ходе работ установим на объекте современное оборудование, в том числе четыре погружных насоса, автоматизированную систему управления и комплекс газоочистки. Новая станция позволит повысить надежность работы системы водоотведения округа и обеспечить необходимый резерв мощностей", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что при строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование. Завершить работы планируется в следующем году.